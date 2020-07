L’Arménie 5e pays d’Europe et 12e au monde en matière de sécurité selon Numbeo

Numbeo a classé les pays les plus sûrs d’Europe en matière de sécurité. La Géorgie est le pays le plus sûr d’Europe…l’Arménie est classée 5e. Ainsi la Géorgie obtient la note de 130, la meilleure en matière de sécurité de ses citoyens. L’Arménie avec 122 points est au 5e rang européen.

Dans le monde le trio des pays les plus sûrs sont le Qatar, le Taïwan et les Emirats Arabes Unis. Viennent ensuite la Géorgie (4e), Oman, Hong-Kong, la Slovénie, les îles du Man, la Suisse, le Japon et le Rwanda et l’Arménie (12e) au niveau mondial. L’Azerbaïdjan est 98e, la Turquie 83e, l’Iran 46e et la Russie 79e. Les pays les plus dangereux sont le Venezuela, la Papouasie Nouvelle-Guinée, l’Afrique du Sud, l’Afghanistan, le Honduras, Trinité et Tobago, le Brésil, la Guyane, Salvador et la Syrie.

Ces classements de Numbeo s’effectuent chaque semestre.

Krikor Amirzayan