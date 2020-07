Photographiant Picasso, Matisse, Marais, Madame Bijoux, Brassaï a capturé la ville des lumières, de ses boulevards les plus fous aux bourgeois les plus bouleversants et la vie nocturne des années 20.

Saviez-vous que l’Œil de Paris était en réalité arméno-hongrois de Transylvanie ? Il est décédé le 8 juillet 1984