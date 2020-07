La finale de la Coupe d’Arménie entre Noa Erévan et Ararat-Armenia Erévan le 10 juillet se déroulera sans les supporters

Les supporters du champion d’Arménie, le club d’Ararat-Armenia avait demandé à la Fédération arménienne de football de pouvoir assister à la rencontre entre Noa Erévan et Ararat-Armenia le 10 juillet en finale de la Coupe d’Arménie. Les supporters avaient promis de respecter les normes sanitaires de distanciation physique et toute la sécurité liée au coronavirus. En demandant l’accès au stade d’une poignée -de 50- supporters seulement. Mais la Fédération arménienne de football n’a pas eu l’autorisation des responsables du gouvernement arménien chargés d’appliquer la sécurité et la prévention du coronavirus.

Ainsi la finale de la Coupe d’Arménie entre Noa Erévan et Ararat-Armenia Erévan se jouera sans les spectateurs.

Krikor Amirzayan