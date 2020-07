Les soins seront gratuits pour les combattants de l’Artsakh à partir de septembre et pour toute la population en janvier

Arayik Harutyunyan le président de la République de l’Artsakh a annoncé dans une déclaration sur facebook qu’à partir du 1er septembre en Artsakh les soins seront gratuits pour tous ceux qui ont participé aux combats de défense du pays. Cette mesure sera élargie à l’ensemble de la population de l’Artsakh à partir du 1er janvier 2021. « J’ai donné mon accord qu’à partir d’aujourd’hui les combattants qui ont pris part aux combats de défense de l’Artsakh et de la Grande Guerre patriotique auront la gratuité dans leurs soins et les opérations chirurgicales, par le financement du budget de l’Artsakh et d’Arménie. Ces soins seront pris en charge à 100% par le gouvernement même en Arménie » dit Arayik Harutyunyan.

Le président de l’Artsakh a également évoqué une « augmentation substantielle » des salaires d’un certain nombre de secteurs d’activité dont le personnel soignant à partir de septembre.

Krikor Amirzayan