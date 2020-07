L’actrice américaine Mia Farrow a tweeté à propos du génocide des Arméniens.

« Le génocide arménien était le meurtre de masse et l’expulsion systématiques de 1,5 million d’arméniens de souche perpétrés en Turquie et dans les régions voisines par le gouvernement ottoman entre 1914 et 1923. »