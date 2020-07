L’Arménie se lance dans la production de Kalachnikov

Une entreprise arménienne a commencé à fabriquer des modèles des célèbres fusils d’assaut Kalachnikov russes qui devraient être fournis aux forces armées arméniennes et vendus à l’étranger.

La société Neitron a lancé les opérations de production ce mois-ci conformément à un accord conclu il y a deux ans entre la société russe Kalachnikov Concern et une autre société arménienne, Royalsys Engineering.

Un accord de suivi signé par le fabricant russe d’armes légères et Neitron en mai de cette année a accordé à ce dernier une licence de 10 ans pour produire les modèles AK-103 de Kalachnikov conçus en 1994.

Les dirigeants de Neitron ont dit hier au Premier ministre Nikol Pachinian que leur entreprise assemblerait 50 000 armes à feu chaque année. Ils lui ont montré leur nouvelle usine de production située près d’Abovian, une ville à 15 kilomètres au nord d’Erevan.

L’un de ces dirigeants, Igor Gordienko, a affirmé le mois dernier à l’agence de presse Spoutnik que Neitron utiliserait initialement des pièces de fusil fournies par Kalachnikov, mais prévoit de les fabriquer également à l’avenir.

Une déclaration du gouvernement arménien a cité Pachinian comme se félicitant de cette évolution et explicitant que cela avait été rendu possible grâce aux liens militaires étroits de l’Arménie avec la Russie. L’ambassadeur de Russie à Erevan, Sergey Kopyrkin, faisait partie des responsables qui ont accompagné le Premier ministre lors de sa visite de la nouvelle usine Neitron.

Selon le communiqué, les fusils AK-103 seront livrés non seulement à l’armée arménienne mais également aux acheteurs étrangers.

Les anciens fusils AK-74 et mitrailleuses PK de Kalachnikov sont depuis longtemps les principales armes légères de l’armée. Le lancement de la nouvelle opération de production de Neutron suggère que le ministère arménien de la Défense prévoit de remplacer tous les AK-74 de son arsenal par le modèle AK-103 plus moderne.

La déclaration du gouvernement a également révélé que Neitron paiera 24 millions de dollars pour acheter de nouveaux équipements russes pour moderniser et étendre sa production séparée de cartouches Kalachnikov. En outre, a-t-il indiqué, la société commencera à produire des viseurs et des dispositifs de surveillance à vision nocturne pour l’armée arménienne plus tard cette année.

Kalashnikov Concern a ouvert une représentation officielle à Erevan en 2014 lors d’une cérémonie à laquelle assistait le ministre de la Défense d’alors, Seyran Ohanian. Ce dernier a souligné l’importance des accords russo-arméniens permettant aux entreprises de défense arméniennes et russes de se fournir mutuellement les équipements, pièces d’assemblage et autres matériaux nécessaires à la production, à la modernisation et à la réparation de diverses armes.