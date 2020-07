Le groupe de travail du gouvernement a ordonné à 4 177 entreprises de suspendre leurs activités en raison d’une violation des exigences de santé publique

Le groupe de travail mis en place par le gouvernement arménien pour faire respecter l’état d’urgence déclaré le 16 mars afin de freiner la propagation du coronavirus, a jusqu’à présent ordonné à 4 177 grandes et petites entreprises de suspendre leurs activités pendant 24 heures ou plus en raison d’atteintes à la santé publique, à la sécurité et autres exigences, a déclaré le gouvernement.

Il a également indiqué que quelque 43 814 contrôles avaient été effectués, dont 221 le 5 juillet. Il a ajouté que toutes les entités commerciales ont reçu des conseils et des instructions sur l’élimination immédiate des violations.