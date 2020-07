Hayk Karapetyan élu et nommé directeur de HayPost

Hayk Karapetyan a été élu et nommé directeur de l’opérateur postal national arménien HayPost par son conseil de surveillance sur la base des résultats d’un concours.

Hayk Karapetyan était directeur par intérim de la société depuis le 20 avril. Hayk Karapetyan a précédemment travaillé chez Round Bank, VEON GROUP ARMENIA, MEGAFON, MTT et Viva-Cell MTS.

En novembre 2006, HayPost Trust Management BV a été créée pour exploiter HayPost par la Dutch Post Finance International Company. The Trust Management appartenait à l’homme d’affaires argentin Eduardo Eurnekian.

En avril 2020, la société a été placée sous la tutelle du ministère de l’industrie des hautes technologies après l’expiration du contrat avec HayPost Trust Management BV.

HayPost CJSC est l’opérateur postal national de l’Arménie, qui fournit des services postaux, financiers et de détail. Actuellement, l’entreprise opère dans toutes les villes d’Arménie et même dans les villages les plus reculés grâce à 900 bureaux de poste.