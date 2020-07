La police de la circulation réduit la vitesse à Erevan à 60 km/h

La police de la circulation d’Arménie a déclaré qu’à partir du 18 juillet 2020, la limite de vitesse dans plusieurs rues où les automobilistes sont désormais autorisés à rouler sera réduite à 60 km / h.

Il a déclaré que la mesure vise à accroître la sécurité routière et à prévenir les accidents. La nouvelle limite de vitesse fait référence aux avenues Isakov et Myasnikyan, à la rue Saralanji, aux autoroutes Tbilissi et Ashtarak, aux rues Monte Melkonyan, Acharyan et David-Bek.

Ainsi, la vitesse autorisée pour les véhicules dans tout Erevan est de 60 km/h