Le Premier ministre arménien déclare que son gouvernement est prêt pour un nouveau confinement malgré les dommages économiques

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré le 6 juillet que son gouvernement était prêt à prendre des mesures décisives dans la lutte contre le coronavirus.

S’exprimant lors d’un point de presse après une réunion du groupe de travail mis en place par le gouvernement pour faire respecter l’état d’urgence, déclarant que la propagation de l’infection avait été interrompue, Nikol Pashinyan a déclaré au moment où le gouvernement constaterait que le système de santé n’est plus en mesure, même sous extrême stress de servir les citoyens, il n’aura d’autre choix que de revenir aux restrictions strictes pour vaincre la situation.

Le Premier ministre a noté que le gouvernement est prêt pour cela, sachant même que ce sera un coup dur pour l’économie.

« J’espère que nous sommes conscients de la gravité de la situation et qu’un changement de comportement sera le moyen de vaincre la pandémie », a déclaré Nikol Pashinyan.

Un état d’urgence de 30 jours pour endiguer la propagation du coronavirus a été déclaré en Arménie le 16 mars et des restrictions ont été imposées à la libre circulation des citoyens. Le gouvernement a également interdit certains types d’activités économiques. Le 13 avril, le gouvernement a prolongé l’état d’urgence d’un mois et le 4 mai, il a levé l’interdiction de presque tous les types d’activités économiques et la libre circulation des citoyens, à l’exception des transports publics. Le 14 mai, le gouvernement a de nouveau prolongé l’état d’urgence de 30 jours.

Cependant, malgré l’extension, les transports publics, les écoles maternelles, les centres commerciaux, les restaurants et les gymnases ont rouvert à partir du 18 mai et le port du masque est devenu obligatoire dans les espaces publics.

Le 12 juin, le gouvernement a prolongé l’état d’urgence pour un autre mois - jusqu’au 13 juillet.