L’Arménie réorganise le processus d’attribution des pensions et des avantages sociaux

La ministre arménienne du Travail et des Affaires sociales, Zaruhi Batoyan, a annoncé le lancement d’un processus visant à réorganiser la procédure d’attribution et de paiement des pensions et des avantages sociaux.

« Afin de mettre en œuvre les réformes, le programme du gouvernement a consacré des mesures spécifiques, y compris des réformes structurelles. Actuellement, l’attribution et le paiement des pensions, des avantages sociaux et des espèces aux bénéficiaires d’un certain nombre de programmes sociaux sont effectués par 51 divisions territoriales du Service des assurances sociales ", a-t-elle déclaré dans un communiqué publié sur Facebook.

Elle a déclaré qu’actuellement, toutes les questions connexes sont traitées par un seul et même organisme et que ce processus est complexe pour plusieurs raisons : un employé de la division territoriale sert personnellement les citoyens, en même temps qu’il prend des décisions, ce qui implique un travail qui nécessite diverses compétences et donc prend du temps et des ressources supplémentaires ; la communication entre le décideur et les bénéficiaires est risquée en termes d’objectivité des décisions prises ; en conséquence, cela affecte négativement la confiance des citoyens dans le système.

Sur la base des problèmes ci-dessus, les changements commenceront le 1er août : à Erevan, les antennes territoriales du service des assurances sociales seront complètement réorganisées et, au lieu de cela, de nouvelles unités seront créées pour attribuer et gérer les pensions avec leur back et front office .

Dix ministères se consacreront exclusivement au service aux citoyens - recevant leurs demandes et leur fournissant des conseils. Cela devrait améliorer le processus de service.

Cinq cinq autres départements seront chargés de manière centralisée du traitement des demandes et de la prise de décisions, de sorte que les personnes responsables se concentreront uniquement sur le processus d’attribution d’une pension, ce qui augmentera l’efficacité du travail.

Grâce aux nouveaux logiciels, les applications seront réparties entre les employés selon le principe de l’aléatoire, à l’exclusion des contacts entre spécialistes et citoyens. En conséquence, l’objectivité de la prise de décision augmentera, les risques de corruption diminueront.

La réduction du rôle du facteur humain dans le processus d’attribution des pensions entraînera une transparence accrue du système et augmentera la confiance des citoyens dans le système. Les départements des services continueront de travailler dans leurs anciens locaux, tandis que les départements d’affectation des pensions dans un bureau central séparé. La prochaine étape de la réforme sera mise en œuvre dans les régions d’ici la fin de l’année, selon la ministre.