Des experts de la Banque mondiale et d’Arménie discutent de l’état d’avancement d’un projet de développement touristique mis en œuvre conjointement

Des experts du ministère arménien de l’économie et d’une équipe de la Banque mondiale qui avait évalué l’état d’avancement du projet d’économie locale et de développement des infrastructures, réalisé sur un crédit de la Banque mondiale, ont discuté le 3 juillet d’un certain nombre de projets touristiques, qui doivent être mis en œuvre en 2020 -2021.

Le ministère a déclaré que la discussion a été suivie par le ministre de l’Economie Tigran Khachatryan, le président du comité du tourisme Susanna Safaryan et le directeur régional de la Banque mondiale pour le Caucase du Sud Abdulaziz Faghi et le chef de projet Tafadzwa Dube.

L’objectif du projet de développement de l’économie locale et du développement des infrastructures est d’améliorer les services d’infrastructure et la capacité institutionnelle pour accroître la contribution du tourisme à l’économie locale dans certaines régions d’Arménie. Abdulaziz Faghi a souligné l’importance d’une mise en œuvre réussie du projet dans le contexte du coronavirus en termes de relance en douceur de l’industrie du tourisme.

À son tour, Tigran Khachatryan a noté que l’équipe arménienne a discuté des actions et des efforts qui doivent être faits pour surmonter la crise dans le secteur du tourisme et restaurer les indicateurs de l’année dernière. Le chef de projet Tafadzwa Dube, notant la dynamique positive du projet, a déclaré que même en cas de pandémie, les travaux préparatoires et de construction ne s’arrêtaient pas.

Dans le cadre du projet, des travaux sont actuellement en cours pour restaurer un site historique dans la communauté de Goris, améliorer la zone autour du monastère de Khor Virap et réaliser un sous-projet pour la zone touristique de Garni.

Les sous-projets et composantes suivants sont en cours de préparation pour une mise en œuvre en 2020-2021 ; développement des infrastructures touristiques dans la ville de Jermuk, amélioration des rues historiques et du parc d’amitié de Gyumri, amélioration de la route menant au complexe monastique de Marmashen et ses environs, restauration et renforcement des monuments Dvin, amélioration du territoire et des rues à côté du temple de Garni, reconstruction de la route Erevan-Lanjazat-Garni, aménagement paysager près du monument Zorats Karer, reconstruction de la route de l’ancienne Khndzoresk, restauration du centre d’Areni, construction de l’infrastructure du complexe Areni Wine Hotel.

Le projet est mis en œuvre à crédit de la Banque mondiale et avec le cofinancement du gouvernement arménien.