L’épouse du président lituanien envoie des cadeaux aux enfants arméniens infectés par la Covid-19

L’épouse du président lituanien Diana Nausėdienė a envoyé des cadeaux aux enfants arméniens infectés par le coronavirus, rapporte le bureau du président.

« À une époque où le monde traverse une période particulièrement difficile, nous savons clairement que la maladie ne reconnaît ni frontières ni distances géographiques. Je suis ravi d’avoir l’occasion de transmettre un signe de notre sincère préoccupation aux petits patients en Arménie, en espérant que les cadeaux réchaufferont leur cœur et renforceront l’esprit de leur famille. J’adresse mes meilleurs vœux à tout le peuple arménien et souhaite sincèrement surmonter les conséquences du virus », a déclaré Mme Nausėdienė.

La Première Dame a également remercié les médecins lituaniens pour leur détermination et leur professionnalisme.

« Vous êtes un exemple d’humanité. Merci d’être là et je vous souhaite un bon retour à la maison », a-t-elle déclaré.

Une mission lituanienne est en Arménie depuis deux semaines pour aider à la lutte contre la Covid-19.