A 22H50 ce mardi, Canal+ présente le film de Marc di Domenico consacré à Charles Aznavour.

En 2017, Charles Aznavour dévoile pour la première fois au monteur Marc di Domenico des dizaines de bobines de film qui retracent toute sa vie, et qu’Aznavour lui demande de monter. Bercé par un récit en voix off inspiré des notes d’Aznavour lui-même, mais aussi par ses plus belles chansons, ce document exceptionnel dessine le film d’une vie... unique !