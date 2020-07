La Constitution est un état d’esprit, une culture de travail, un système de valeurs et de moralité selon le Président arménien

La Constitution n’est pas seulement le droit et la responsabilité mais aussi un état d’esprit, une culture de travail, un système de valeurs et de moralité, a déclaré le président Armen Sarkissian dans un discours prononcé à l’occasion du jour de la Constitution.

" Chers compatriotes,

Distingués citoyens de la République d’Arménie,

Aujourd’hui est le jour de la Constitution, et nous célébrons également le jour des symboles de l’État.

Nous avons des symboles d’État communs - le drapeau d’État, les armoiries, l’hymne et une Constitution unifiée - la principale loi du pays.

L’histoire n’est pas seulement un bon professeur mais aussi un inspirateur non délibéré. Elle nous rappelle et nous incite constamment à garder à l’esprit que pour réussir en tant que société et en tant qu’État, nous devons travailler main dans la main, construire notre pays ensemble,

que nous avons avant tout des intérêts patriotiques et nationaux communs, et c’est seulement après que viennent des intérêts personnels ou privés,

que l’individu est le plus grand atout,

et que la Constitution n’est pas seulement le droit et la responsabilité mais aussi un état d’esprit, une culture de travail, un système de valeurs et une philosophie.

Il y a plus de 200 ans, Shahamir Shahamirian créait le « piège de la gloire », nous n’avions pas encore le statut d’État, mais il écrivait une constitution pour la future Arménie, espérant dans son cœur que le temps viendrait, le temps de la État arménien, État dépourvu des pièges de la gloire.

Chers compatriotes,

Nous devons faire tout notre possible et faire preuve de responsabilité, de discipline et de vigilance pour surmonter les défis avec dignité et aller de l’avant. Nous devons être plus alertes, unis et proactifs pour avoir un pays stable et développé et le transmettre aux générations futures ; nous devons avoir un État fort, une société tolérante et unifiée, des symboles d’État sans tache - le drapeau, les armoiries, l’hymne et l’unité fondés sur la Constitution.

Je nous félicite tous et souhaite la paix, la prospérité et l’optimisme.

Que Dieu bénisse notre patrie et nous tous".