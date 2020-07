L’Arménie a acheté des médicaments Remdesivir pour lutter contre le Covid-19

L’Arménie a acheté un lot de Remdesivir, qui arrivera dans le pays dans les 7 à 10 jours, a déclaré le ministre de la Santé Arsen Torosyan lors d’une conférence de presse.

L’Arménie est également en pourparlers pour acheter le médicament russe Avifavir, ainsi que le Favipiravir produit en Russie et au Japon, a déclaré le ministre.

Un lot de médicaments japonais a déjà été importé et les hôpitaux commenceront bientôt à l’utiliser.

Arsen Torosyan a déclaré qu’environ 200 vaccins Covid-19 différents sont en cours de développement, dont 20 ont des chances de devenir un produit final.

Il a dit que les spécialistes de la santé publique s’entendent généralement pour dire que nous allons certainement avoir un vaccin.

« Cette conviction est très importante, car elle est venue avec le temps. Il y avait une énorme incertitude au début », a déclaré Arsen Torosyan.

Il a ajouté qu’avec le développement du vaccin, les pays sont entrés dans la course pour acheter le vaccin potentiel.

L’Arménie, a-t-il dit, mène des négociations dans deux directions - directement avec les producteurs et avec les organisations comme l’UNICEF, l’OMS et la GAVI, qui peuvent acheter un grand lot pour 100 pays et le distribuer.

Le ministre Arsen Torosyan a déclaré que le vaccin est la seule chose qui nous permettra de reprendre vie sans masque ni distanciation sociale.