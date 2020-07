Faire partir le Covid-19 : Les Petits chanteurs d’Arménie présentent une nouvelle vidéo

Étant donné que les répétitions de la chorale sont interdites, les Petits Chanteurs d’Arménie ont enregistré individuellement la chanson « Sing » du groupe Pentatonics, en la combinant plus tard avec du matériel de sonorisation.

Les paroles de la chanson ont été modifiées et renommées « Sing and Covid will go ». Les jeunes chanteurs rejoignent ainsi la lutte contre Covidi-19. La vidéo enregistrée et montée par des enfants.