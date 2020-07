Kim Kardashian appelle à soutenir les petites entreprises en Arménie

La personnalité de la télévision et entrepreneure Kim Kardashian a appelé des millions de ses adeptes sur les médias sociaux à envisager de faire des dons pour soutenir les petites entreprises en Arménie.

« Envisagez de faire un don au Fonds de soutien à l’Arménie pour aider contre le COVID-19 afin d’aider les petites entreprises en difficulté en Arménie », a tweeté Kim Kardashian.

En réponse au COVID-19, le Fonds de soutien à l’Arménie s’est associé à la Fondation Paros pour lancer l’ Initiative de soutien aux petites entreprises COVID-19 d’Arménie.

Le but du projet est de recueillir des fonds pour répondre aux besoins liés à l’ activité des petites entreprises appartenant aux familles touchées par l’impact négatif du Covid-19 en Arménie.

Depuis 2006, la Fondation Paros et ses donateurs se sont associés pour mettre en œuvre des projets humanitaires, éducatifs, culturels et de développement. En près de 15 ans de service, Paros a réalisé plus de 200 projets réussis en Arménie et a levé plus de 7 millions de dollars.