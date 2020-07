Nikol Pachinian a visité l’usine de montage des Kalashnikov en Arménie

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian accompagné de David Tonoyan le ministre de la Défense et de Hakob Arhsakyan le ministre des Hautes technologies a visité l’usine « Neytron » de montage des Kalashnikovs à Erévan. L’atelier arménien est spécialisé dans le montage des modèles Kalashnikovs AK-103. Sergeuï Kopirkine l’Ambassadeur de Russie en Arménie était également présent. Les responsables de l’atelier ont affirmé que l’unité de montage produira 50 000 armes automatiques Kalashnikov par an. Des unités de production von également s’étendre. L’accord entre l’Arménie et le groupe Kalashnikov fut signé en août 2018 dans le cadre de la coopération militaire arméno-russe.

Krikor Amirzayan