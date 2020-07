L’Arménie produira 50 000 fusils Kalachnikov par an

Accompagné du ministre de la Défense David Tonoyan et du ministre de l’Industrie de haute technologie Hakob Arshakyan, le Premier ministre Nikol Pashinyan a visité l’usine de fusil Kalachnikov en Arménie.

Le Premier ministre a visité l’usine de production du fusil Kalachnikov AK-103 créé sur la base du Neutron GAM CJSC et s’est familiarisé avec le processus de production.

Le Premier ministre a été informé que l’usine produira 50 000 fusils par an. Il est prévu de produire différentes nanofibres, ainsi que divers articles en nanofibres.

En particulier, des dispositifs optoélectroniques et des viseurs thermiques nocturnes seront produits. La production sera lancée après des tests complets et la demande du ministère arménien de la Défense sera satisfaite dans un délai d’un an.



L’accord sur la production du célèbre fusil russe en Arménie a été signé en août 2018 par les sociétés « Royalsys Engineering ltd » et « Kalachnikov ». Une partie du produit sera livrée aux forces armées arméniennes et le reste sera exporté.

Le Premier ministre a également pris connaissance des prochains programmes du CJSC « Neutron GAM ». Il a été mentionné que la production de balles de l’usine avait été transférée d’Erevan vers la zone de production située dans la région du Kotayk. Après avoir rénové les installations et les avoir équipées de lignes de production modernisées, la production de balles de calibre 7,62 × 39 mm, 7,62 × 54 mm, 12,7 mm, 9 × 18 mm et 9 × 19 mm commencera, ce qui entraînera la création de nouveaux emplois.

Des contrats d’une valeur d’environ 24 millions de dollars ont été signés avec la société russe Spetsmashengineering OJSC pour l’achat de balles modernes et améliorées de calibre 7,62 × 39 mm, 7,62 × 54 mm, 12,7 mm.