Les travaux de l’école n°135 d’Erévan seront terminés avant la fin de l’année

Le gouvernement arménien a alloué un budget de 2 milliards de drams à l’école numéro 135 d’Erévan et un budget de 583 millions de drams à l’extension et le renforcement de l’école numéro 51. Ces établissements scolaires qui répondent aux normes antisismiques et dont les constructions seront terminées jusqu’à la fin de l’année accueilleront 2 000 élèves. Le gouvernement arménien allouera également un budget pour le renforcement des normes antisismiques et la sécurité de 20 000 élèves.

Krikor Amirzayan