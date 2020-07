Aliev envisage une rupture des négociations de paix dans le règlement du conflit du Haut-Karabagh

Le président azéri Ilham Aliev a déclaré que « l’Azerbaïdjan ne changera pas sa position sur la question du Haut-Karabagh car elle est juste ». Déclaration réalisée le 6 juillet et reprise par l’agence officielle azérie Turan.

« Notre position est fondée sur la vérité historique et les droits internationaux. Le conflit doit régler l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan, nous ne permettrons pas la création d’un second Etat arménien sur le territoire azéri » a-t-il déclaré. Ilham Aliev a également critiqué la « passivité » du Groupe de Minsk de l’OSCE dans le règlement pacifique du conflit du Haut-Karabagh.

« Le Groupe de Minsk de l’OSCE n’a pas répondu à la déclaration du Premier ministre arménien qui a affirmé que le Karabagh est l’Arménie. Cette déclaration sabote les pourparlers de paix et les rends sans fondement » a dit Aliev et continua « aujourd’hui il n’y a pas de pourparlers sérieux autour du règlement, les rencontres entre les ministres des Affaires étrangères d’Azerbaïdjan et d’Arménie n’ont pas produit leur effet (…) si les pourparlers ne présentent pas de résultats, nous n’y participerons pas ».

Krikor Amirzayan