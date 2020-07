Près de 300 migrants voulant se rendre en Europe interceptés

Istanbul, 7 juil 2020 (AFP) - Les gardes-côtes turcs ont intercepté un

navire-citerne transportant près de 300 migrants qui voulaient gagner la

Grèce, ont annoncé mardi les autorités, ajoutant que huit passeurs présumés

avaient été arrêtés.

Lors de cette opération menée lundi soir dans la région d’Izmir (ouest),

276 migrants et huit hommes soupçonnés d’avoir organisé le voyage ont été

interpellés, ont précisé les gardes-côtes dans un communiqué.

Les migrants, dont 59 enfants et 46 femmes, étaient notamment originaires

d’Afghanistan, de Syrie, du Bangladesh et d’Iran, selon l’agence de presse

étatique Anadolu.

Le navire à bord duquel ils avaient pris place a été intercepté juste avant

de prendre le large.

Dans une vidéo publiée par Anadolu, on voit des dizaines de personnes

entassées dans des citernes exiguës et mal aérées. Certains migrants arrêtés

avaient du mal à respirer, selon Anadolu.

La Turquie, qui accueille près de quatre millions de réfugiés syriens sur

son sol, est l’une des principales voies de passage empruntées par les

migrants qui tentent de se rendre en Europe depuis le Proche-Orient, l’Asie,

mais aussi l’Afrique.

Ankara et l’Union européenne ont conclu en 2016 un pacte migratoire

controversé aux termes duquel les autorités turques se sont engagées à lutter

contre les passages clandestins en échange, notamment, d’une aide financière.

Mais Ankara accuse l’UE de ne pas tenir tous ses engagements, et le

président Recep Tayyip Erdogan a annoncé en février l’ouverture de la

frontière avec la Grèce, provoquant l’afflux de dizaines de milliers de

candidats à l’exil.

Si cet afflux s’est rapidement tari en raison de la fermeture des

frontières à cause de la pandémie de nouveau coronavirus, Athènes s’inquiète

depuis plusieurs semaines de l’arrivée depuis la Turquie d’embarcations

transportant des migrants.

Lors d’une visite lundi du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell à

Ankara, le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Cavusoglu a une

nouvelle fois appelé l’UE à « tenir ses promesses », menaçant sinon de "ne pas

retenir ceux qui veulent partir" en Europe.

Il a notamment réclamé une exemption des visas pour les ressortissants

turcs voulant se rendre en Europe et la modernisation d’un accord douanier.