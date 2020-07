L’Azerbaïdjan estime avoir le droit de prendre les armes contre l’Arménie

Bakou, 7 juil 2020 (AFP) - Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a estimé

mardi avoir le droit de recourir aux armes et a menacé de quitter les

négociations sur son conflit avec l’Arménie pour le contrôle du territoire

séparatiste du Nagorny-Karabakh.

Enclave à majorité arménienne rattachée en 1921 à l’Azerbaïdjan par les

autorités soviétiques, le Nagorny-Karabakh a proclamé unilatéralement son

indépendance en 1991, avec le soutien de l’Arménie.

Une guerre a suivi entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Un cessez-le-feu a été

conclu en 1994. Depuis des négociations en vue d’un traité de paix sont

parrainées par le Groupe de Minsk — un groupe de médiateurs internationaux

co-présidé par la Russie, la France et les Etats-Unis.

"La théorie principale du groupe de Minsk est de dire qu’il n’y a pas de

solution militaire au conflit. Qui a dit ça ? Pour qui se prennent-ils ?

Ouvrez la Charte de l’ONU et regardez si les pays ont le droit à

l’autodéfense !", a lancé le président azerbaïdjanais dans un entretien à

plusieurs chaînes locales.

"Nous essayons d’être constructifs et tolérants, mais aujourd’hui, les

négociations sont pratiquement à l’arrêt« , a-t-il ajouté. »Nous avons prouvé avoir raison sur la scène internationale et sur les

champs de bataille« , a-t-il estimé, rappelant les »batailles d’avril" 2016, en

référence à quelques jours de combats meurtriers sur la ligne de front de

Nagorny-Karabakh qui ont laissé craindre un temps une guerre ouverte.

Riche en hydrocarbures, l’Azerbaïdjan, dont les dépenses militaires

dépassent le budget annuel de l’Arménie, a menacé à plusieurs reprises de

reprendre le contrôle du Nagorny-Karabakh par la force.

Le conflit des années 1990 avait fait quelque 30.000 morts.