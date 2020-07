Les 3 ours bruns du Resort MJA de Sissian en Arménie continuent de souffrir écrit le Daily mail

L’organisation de protection des animaux sauvages en Arménie le FPWC a indiqué que la presse internationale a évoqué une nouvelle fois le sort des ours bruns en captivité en Arménie.

Le journal britannique « Daily mail » a réalisé un article sur le sort des 3 ours bruns d’Europe en captivité au complexe hôtelier Resort MJA du village de Hatsavan près de Sissian dans la région de Vayots Dzor en Arménie. L’Arménie qui recense des dizaines -ou des centaines- d’ours bruns encore en liberté dans les montagnes et les forêts à l’état sauvage. Selon le « Daily mail » se basant sur les déclarations des défenseurs des espèces animales sauvage en Arménie, ces 3 ours vivent en captivité dans une cage trop petite et au sol bétonné. Ces conditions de vie ne sont pas propices à ces animaux sauvages qui ont besoin de se déplacer en permanence. Les responsables du FPWC d’Arménie ont proposé à la direction du Resort MJA d’améliorer par de nouveaux espaces la vie de ces ours. Mais la direction du Resort MJA refuse la proposition. Les ours seraient nourris avec les restes des produits non consommés de l’hôtel, ce qui ne correspondrait pas à la nourriture adéquate de ces animaux. La dentition de l’un de ces ours est en très mauvais état suite à cette consommation inadaptée. Des animaux qui subissent également le stress du bruit des coups de fusils des chasseurs des montages, la région disposant de nombreux animaux sauvages…et des chasseurs…

Krikor Amirzayan