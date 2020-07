Etalage de divergences lors de la visite d’un haut responsable de l’UE à Ankara

La Turquie et l’Union européenne ont étalé leurs nombreuses divergences lundi lors d’une visite à Ankara du chef de la diplomatie du Bloc, notamment sur la question migratoire et la situation tendue en Méditerranée orientale. S’ils ont insisté sur l’importance du « dialogue », Josep Borrell et le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Cavusoglu ont surtout égrené la longue liste des sujets qui minent actuellement les relations entre l’UE et la Turquie, lors d’une conférence de presse à Ankara. Outre la situation en Méditerranée orientale, en Libye et en Syrie, les deux responsables ont discuté (...)