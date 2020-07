Revue de la presse arménienne du 25 juin 2020

22488 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 22488 cas de coronavirus dans le pays dont 10625 ont été guéris et 397 patients sont décédés.

Les tests PCR du COVID-19 fabriques en Arménienne sont prêts/ Selon le Ministre de la Santé, les tests PCR de la production arménienne pour le diagnostic du nouveau coronavirus sont prêts. L’Institut de biologie moléculaire produira environ 2 000 tests PCR par jour. Selon le directeur de l’Institut, Armen Arakelyan, la capacité pourrait être augmentée si nécessaire. Les matériaux dont dispose l’Institut seront suffisants pour la production d’un total de 100.000 tests.

Réactions à la décision du groupe parlementaire « Arménie lumineuse » de ne pas se joindre à la pétition « Arménie prospère » pour la pétition/ La presse rend compte des réactions à la décision du groupe parlementaire « Arménie lumineuse » de ne pas se joindre à la pétition « Arménie prospère » sur la constitutionalité des récents amendements constitutionnels (cf. revue du 23 juin 2020). Rappelons que « Arménie lumineuse » a décidé de saisir la Cour Constitutionnelle (CC) sur ce sujet dans une pétition séparée, mais seulement après que la CC ait examiné l’affaire de l’ex-Président Robert Kocharyan (cf. revue du 24 juin 2020). Selon eux, il ne sera pas trop tard pour l’opposition parlementaire pour essayer de faire abroger les changements constitutionnels controversés. Le parti « Arménie prospère » ne partage pas cet avis. D’après la députée Naira Zohrabian, il ne faut pas faire un lien « entre le coup d’État constitutionnel honteux qui a eu lieu au Parlement » et les affaires qui sont dus à être examinées par la CC. Zohrabian a également critiqué la décision du Président, Armen Sarkissian, de signer une loi le privant du pouvoir de signer des amendements constitutionnels. Zohrabian a accusé Sarkissian de placer son bien-être personnel et ses intérêts commerciaux au-dessus de l’État de droit : « La République d’Arménie n’a pas de président, non seulement de facto mais aussi de jure ». Le parti « Arménie lumineuse » a également déclaré qu’il y avait évidemment un accord entre le Président et la majorité politique pour que le Président renonce à ce pouvoir. D’autres forces d’opposition plus radicales, non représentées au parlement, ainsi que les critiques du gouvernement ont fermement condamné la décision du parti « Arménie lumineuse » et ont accusé le parti de Maroukian d’avoir aidé Pachinian à prendre le contrôle de la CC. Selon le Président du parti « Patrie », Artur Vanetsyan, avec ses récentes actions, « Arménie lumineuse » « a prouvé qu’il est l’attaché d’une personne qui a renversé l’ordre constitutionnel et usurpé le pouvoir, et non un groupe de l’opposition au Parlement ». D’après lui, après de tels développements, il considère que le groupe « Arménie prospère » est le seul groupe d’opposition au Parlement.

Les juges de la CC se disent préoccupés par les événements récents/ La CC a publié une déclaration signée par 7 de 9 juges de la Cour dans laquelle les juges se sont dits très préoccupés par les événements récents qui sont liés à la CC. Ils ont demandé instamment à tous les organes de gouvernance publique de se laisser guider uniquement et exclusivement par la Constitution lorsqu’ils prennent des mesures et des décisions. « La Cour constitutionnelle continue à exercer ses pouvoirs de manière régulière, en assurant la suprématie de la Constitution » conclut la déclaration. Le Ministre de la Justice, Rustam Badassian, a entretemps déclaré que vendredi les trois juges de la CC seront démis de leurs fonctions tandis que Hrayr Tovmasyan cessera d’être le Président de la CC.

3 partis d’opposition mettent en place un groupe de travail/ Selon la déclaration commune des partis d’opposition « Arménie prospère », « Patrie » et Dachnak, une réunion a eu lieu mercredi entre les dirigeants de ces partis pour discuter de « la situation politique en Arménie et des moyens de restaurer l’ordre constitutionnel dans le pays ». D’après la déclaration, un accord a été conclu pour mettre en place un groupe de travail composé de représentants des trois parties qui élaborera un plan d’action commun et une feuille de route pour assurer « une large consolidation » et qui coordonnera les mesures à prendre.

Serge Sarkissian a rendu visite à Robert Kocharyan/ A la demande des médias, le cabinet de Serge Sarkissian a confirmé que Sarkissian a rendu visite à Robert Kocharyan après la libération de ce dernier. Le cabinet a cependant refusé de révéler les détails en indiquant que la visite était « de nature personnelle ».

Le Parlement a approuvé la proposition du gouvernement visant à augmenter fortement les taxes foncières/ Le Parlement a approuvé mercredi la proposition du gouvernement visant à augmenter fortement les taxes foncières (cf. revue du 28 mai au 1er juin 2020). Les députés de l’opposition ont cependant affirmé que les hausses d’impôts toucheraient les familles socialement vulnérables. Certains députés du parti au pouvoir ont également fait part de leurs préoccupations concernant cette mesure. Le projet de loi propose l’introduction d’un barème progressif complexe de l’impôt foncier au cours des quatre prochaines années. Selon la presse, par exemple, les propriétaires de petits appartements d’une valeur estimée à 23 millions de drams (48 000 dollars) paieront 18 000 drams (38 dollars), tandis que les propriétaires de grandes maisons coûteuses devront payer encore plus.

L’USAID va accorder au gouvernement arménien une subvention de 7,5 millions d’USD pour des projets d’infrastructure/ La presse indique que dans le but de créer un secteur privé plus compétitif et plus diversifié, le gouvernement américain fournira à l’Arménie une aide de près de 7,5 millions de dollars par l’intermédiaire de l’USAID.

La Fondation Aznavour et le Ministère arménien de l’éducation annoncent une collaboration/ La Fondation Aznavour et le Ministère de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports ont annoncé une collaboration visant à créer de nouvelles opportunités pour les jeunes talents qui choisissent l’art comme voie de carrière. Le Collège d’État de la culture et des arts d’Erevan sera nommé d’après Charles Aznavour. La Fondation Aznavour et le Ministère prévoient également de signer un protocole d’accord sur la collaboration autour de cet établissement.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France