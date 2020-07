Mémoires turco-arméniennes : recueillir et guérir ensemble

En ligne depuis le 24 avril 2020, un site qui veut préserver la mémoire de ceux qui ont sauvé des Arméniens et ouvrir un autre chemin de réparation.

Après avoir longtemps couru après la reconnaissance du génocide des Arméniens, la juriste d’origine arménienne Gwladys Gumbau a décidé d’explorer un autre chemin de justice. Pas dans un esprit de concurrence mais dans celui de complémentarité.

Dans la mémoire des descendants, beaucoup de récits sombres et douloureux mais parfois quelques éclairs d’humanité. Des actes courageux qui ont permis à certains d’être sauvés.

Dans leur quête de justice, beaucoup d’obstacles à la mesure de la démesure géopolitique mais aussi des expériences réussies et inspirantes.

L’objectif du projet est double : honorer toutes les mémoires et rendre hommage à celles et ceux qui, notamment les Turcs, ont sauvé des Arméniens ; explorer les modèles de Justice restaurative pour se réapproprier l’œuvre de réparation.

Ce site est le premier pas de ce projet ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent contribuer. Il recueille ces récits de fraternité et témoignages de gratitude pour « sauver » de l’oubli ces anonymes. Il offre aussi un espace d’expression libre et personnelle à chacun comme un chemin vers soi et la guérison.

Pour en savoir plus :https://memoireetreparation.com/

Pour contribuer : contact @ memoireetreparation.org