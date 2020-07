Nikol Pashinyan dit que l’Arménie a besoin d’une nouvelle constitution

À l’occasion de la Journée de la Constitution, célébrée le 5 juin, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a félicité ses concitoyens, déclarant dans un message « qu’il est nécessaire de déclarer honnêtement que, bien que nous comprenions tous l’importance de la Constitution pour la construction d’institutions étatiques , rationalisant les relations publiques et étatiques, cette fête implique une certaine hésitation et suscite des appréhensions spécifiques ».

« Trois fois dans l’histoire de la troisième République d’Arménie, notre peuple a adopté une nouvelle Constitution ou des amendements constitutionnels par référendum. Cependant, les résultats de ces référendums n’ont pas été jugés fiables par la société. Les citoyens arméniens n’ont pas considéré les décisions d’adoption ou de modification de la Constitution ni les constitutions ainsi adoptées comme les leurs.

Il s’agit de la plus grande faille systémique dans notre structure étatique, car la Constitution devrait être un accord des citoyens sur les relations de citoyen à citoyen et d’État à citoyen. Par conséquent, le système étatique devrait être soutenu par la volonté collective de tous les citoyens, qui devrait devenir un facteur garantissant l’inviolabilité de l’État, la preuve de la responsabilité des citoyens dans le sort de l’État et l’expression de la volonté des citoyens d’avoir un État.

L’analyse d’un certain nombre d’événements, en particulier au cours de la période récente, m’a conduit à conclure que les citoyens arméniens ne considèrent souvent pas le système d’État du pays comme leur propriété, ne voient pas de lien organique de ce système avec leur volonté. Bien que ma position était que des modifications fréquentes de la Constitution soumettaient le système étatique à un stress inapproprié, des changements constants de la Constitution conduisaient à l’incertitude, la prise de conscience des circonstances mentionnées au paragraphe précédent m’a conduit à conclure que notre pays avait besoin d’une nouvelle Constitution, qui devrait conduire à un système politique basé sur la libre volonté de nos concitoyens.

En conséquence, la nouvelle Constitution ne doit pas être conçue pour répondre aux goûts et aux mœurs d’un individu, d’une force politique ou d’un groupe particulier, ni pour garantir la reproduction d’un quelconque pouvoir, mais pour aborder la question stratégique de la formulation du libre arbitre des citoyens à avoir un État propre.

Ce processus a déjà commencé et nous espérons que le projet de Constitution sera soumis au débat public le plus large possible et que la nouvelle Constitution sera adoptée lors d’un référendum national en 2021. Je souhaite à tous de réussir dans cette importante affaire. "

La première Constitution de la République d’Arménie a été adoptée lors du référendum du 5 juillet 1995. La première tentative de réforme en 2003 a échoué et après une série de changements deux ans plus tard, 94,5% de la population a voté en faveur de la réforme.

La constitution modifiée prévoyait le transfert d’une partie des pouvoirs conférés au président à d’autres organes de l’État. Les amendements ont également accru le rôle de l’Assemblée nationale.

Le 9 avril 2018, l’Arménie est passée à la forme de gouvernement parlementaire conformément aux changements constitutionnels approuvés lors d’un référendum national en 2015. Selon ces changements, le président de l’Arménie, dont les pouvoirs sont considérablement limités, est élu pour un mandat de sept ans. (au lieu des cinq précédents) par le Parlement. Les présidents sont limités à un mandat.

Selon la constitution, le président de l’Arménie est le chef de l’Etat, incarnant l’unité nationale et garantissant le respect de la Constitution. Le président ne peut pas être membre d’un parti politique.

Selon les changements approuvés, le président doit nommer un candidat au poste de Premier ministre du parti ou du bloc de partis qui remporte les élections législatives. Si les forces parlementaires ne parviennent pas à s’entendre sur la candidature du chef du gouvernement, le Parlement doit être dissous. Un vote de défiance à l’égard du Premier ministre peut être voté au plus tôt un an après sa nomination. Les forces armées sont subordonnées au gouvernement et le Premier ministre est le commandant suprême des forces armées en temps de guerre.

Le 22 juin, l’Assemblée nationale arménienne a adopté une série d’amendements à la Constitution, destinés à remplacer certains membres de la Cour constitutionnelle. Selon la nouvelle édition de l’article 213 de la Constitution, les pouvoirs de l’actuel président de la Cour constitutionnelle Hrayr Tovmasyan et des juges qui sont en fonction depuis plus de 12 ans au total sont supprimés. Les juges restants continueront de travailler jusqu’à cette date limite. Un nouveau chef de la Cour constitutionnelle devrait être élu pour un mandat de 6 ans après l’élection de tous les membres de la Cour.

Ainsi, avec les nouveaux amendements, les pouvoirs des membres de la Cour constitutionnelle sont supprimés, à l’exception de ceux qui ont été élus après 2015. Il y a deux de ces juges - Vahe Grigoryan et Arman Dilanyan.

Étant donné que le projet adopté concerne directement la Cour constitutionnelle, la majorité parlementaire au pouvoir Mon Pas a refusé de transmettre les amendements à la Cour constitutionnelle au motif que ses juges ne doivent pas déterminer la conformité des amendements avec d’autres articles de la constitution en raison d’un conflit d’intérêts.

Le président arménien Armen Sarkissian a signé un ensemble de projets de loi portant modification des lois sur le référendum, les règlements de l’Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle .