L’affaire du meurtre de 2001 dans un café d’Erevan ressurgit devant les tribunaux arméniens

La Cour d’appel d’Arménie a accepté lundi 6 juillet d’organiser un nouveau procès dans l’affaire de l’assassinat, en septembre 2001, d’un client d’un café d’Erevan où s’était rendu Robert Kotcharian, alors président. Poghos Poghosian, un Arménien de Géorgie âgé de 43 ans, avait été retrouvé mort dans les toilettes du café peu après que R. Kotcharian, et ceux qui l’accompagnaient eurent quitté les lieux. Les procureurs avaient affirmé à l’époque que P.Poghosian était décédé en se cognant la tête sur le carrelage du sol des toilettes après une violente altercation avec l’un des gardes du corps de R. Kotcharian, Aghamal Harutiunian. Ce dernier n’aurait pas apprécié la façon trop familière selon lui avec laquelle P. Poghosian aurait salué R.Kotcharian et le lui aurait fait savoir en recourant à la force. Certains des témoins ont toutefois affirmé que P. Poghosian avait été pris à partie par plusieurs hommes ressemblant à des agents de sécurité qui l’auraient traîné de force vers les toilettes pour une “explication” qui s’avèrera fatale pour le client. Au nombre de ces témoins, figure un ami de P.Poghosian qui avait partagé sa table dans le café Poplavok (ou Arakast en arménien), un lieu toujours très fréquenté de la capitale, aux abords de l’Opéra, où se produisaient des orchestres de jazz à la période soviétique déjà.

En dépit de ces témoignages, A. Harutiunian a été le seul garde du corps présidentiel poursuivi par la justice dans le cadre de cette affaire, qui avait défrayé la chronique politique et judiciaire dans une Arménie encore traumatisée par la tuerie du Parlement d’Erevan, avec laquelle R.Kotcharian avait inauguré son premier mandate. Un tribunal de district de Erevan avait cautionné la version officielle des faits à l’issue d’un procès agité en février 2002, qui verra A. Harutiunian condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis pour homicide involontaire. Les amis et proches de P.Poghosian, soutenus par les opposants politiques de R.Kotcharian, n’avaient pas manqué de dénoncer ce verdict trahissant selon eux l’impunité des proches du pouvoir. Le parquet arménien avait décidé de diligenter une nouvelle enquête sur les circonstances de la mort de P. Poghosian après la “révolution de velours” de 2018 qui avait porté au pouvoir l’opposant N.Pachinian, dont l’une des premières mesures sera de faire engager des poursuites judiciaires contre R.Kotcharian pour coup d’Etat et corruption, accusations rejetées par l’ex-président qui a multiplié depuis les aller-retours en prison comme politiquement motivées. Les procureurs appuient leur décision sur le témoignage fourni en 2019 par Stephen Newton, un citoyen britannique qui affirme avoir assisté à l’incident de 2001.

S.Newton, qui travaillait en Arménie à l’époque des faits, a réitéré ses premières affirmations selon lesquelles la victime aurait été battue par plusieurs gardes du corps présidentiels. En janvier, le bureau du Procureur-général d’Arménie a officiellement demandé à la Cour d’Appel de revenir sur le verdict de 2002 et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès, en faisant valoir la nouvelle enquête conduit par une autre instances détentrice de l’autorité qui aurait rassemblé de nouvelles preuves selon lesquelles le décès de P. Poghosian serait dû à un meurtre commis par “un groupe d’ individus”. La Cour d’Appel a donné une suite favorable à cette demande, renvoyant l’affaire devant le tribunal de première instance d’Erevan. Durant l’audience du tribunal relative à l’appel interjeté par les procureurs, les avocats d’A.Harutiunian ont récusé les accusations nouvelles et plus graves portées contre l’ancien officier en charge de la sécurité présidentielle, sans préciser si des gardes du corps en activité à l’époque ou toujours en service, avaient été inculpés dans le cadre de cette nouvelle affaire indirectement à charge contre R.Kotcharian, dont la remise en liberté récente contre forte caution a été une fois encore contestée.