Tandis que Washington presse la Turquie de renoncer à convertir Sainte Sophie en mosquée, Erdogan temporise

La Turquie cherche à gagner du temps, alors que la decision annoncée avec force publicité du president de re-convertir en mosquée Sainte Sophie suscite un vent d’indignation, de Washington à Moscou. Un tribunal turc s’est ainsi prononcé, jeudi 2 juillet, sur un report de la décision pour le moins démagogique du president turc relative au sort de Hagia Sophia à Istanbul, l’ancienne basilique de Constantinople qui avait été convertie en mosquée par les sultans ottomans après leur conquête de la capitale byzantine en 1453 et qui avait été transfomée en musée par le fondateur de la République turque, Mustafa Kemal. Le Conseil d’Etat – la plus haute instance administrative de Turquie – a fait dès lors savoir, à l’issue d’une audience de 17 minutes seulement, que la decision serait tranchée dans les quinze jours. Cher à Erdogan, qui l’a inscrit à son ordre du jour dans l’objectif de restaurer un credit politique affecté notamment par sa gestion de la crise du coronavirus, le projet de reconversion en mosquée de l’édifice vieux de 1 500 ans et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, a suscité de vives reactions, au-delà de la Turquie et du monde chrétien orthodoxe, pour qui l’ancienne basilique où se firent conronner les empereurs byzantins a valeur de symbole. Le président Erdogan, qui s’était à plusieurs reprises prononcé en faveur de la reconversion en mosquée de cet edifice emblématique aussi de la ville d’Istanbul dont il fut maire dans les années 1990, en avait fait un argument de campagne lors d’un meeting electoral l’an dernier, ce qui n’avait d’ailleurs pas servi les intérêts de son parti Justice et développement (AKP, islamiste), qui avait été battu par le parti d’opposition CHP (laïque et kémaliste), qui remportait, malgré les efforts déployés par le parti au pouvoir, la mairie d’Istanbul lors des municipales de mai 2019. Il n’a fait que reprendre en fait une vieille exigence des milieux islamistds en Turquie, à laquelle se sont opposés les partis laïcs se revendiquant du kémalisme. Mercerdi, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo avait pressé Erdogan de ne pas convertir Hagia Sophia en mosquée en soulignant que l’ancienne basilique devrait rester ouverte à tous, et non aux seus fidèles musulmans. “Nous appelons le gouvernement de Turquie à continuer à maintenir Hagia Sophia dans sa fonction de musée, comme un témoignage de son engagement à respecter les traditions religieuses et la diversité historique qui ont contribué à la République de Turquie, et pour permettre qu’elle reste accessible à tous”, a déclaré notamment M.Pompeo en ajoutant : “Les Etats-Unis verraient dans le changement de statut d’Hagia Sophia une atteinte à l’héritage de cet edifice remarquable et de sa capacité inégalée — si rare dans le monde moderne — de servir l’humanité comme ce pont indispensable entre les différentes traditions religieuses et cultures”. Dans le même communiqué, M.Pompeo a précisé que les Etats-Unis espéraient maintenir le dialogue avec la Turquie sur la préservation des sites religieux et culturels. Le patriarche arménien d’Istanbul, l’évêque Sahak Mashalian, dont on sait qu’il dispose d’une très étroite large de manœuvre, a approuvé le projet de conversion de Sainte Sophie en mosquée, mais en appelant à allouer un espace dédié au culte chrétien, sous la coupole, immense il est vrai, de l’ancienne basilique qui avait ébloui tout le monde médiéval.

Le mois dernier, des associations grecques et arméniennes des Etats-Unis s’étaient quant à elles mobilisées contre le projet, et en avaient appelé à l’UNESCO pour faire face aux menaces persistantes de la Turquie que fait peser la Turquie, en violant le statut de Sainte Sophie, comme site majeur sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, pour la convertir en mosquée. “Les lieux saints, de quelque confession qu’ils soient, doivent être respectés, préservés, et server de lieux de culte dans le respect de la tradition religieuse dans laquelle ils ont été construits et consacrés”, a déclatré le dirigeant de l’Armenian National Committee of America, Aram Hamparian, cité par le journal arméno-américain Asbarez jeudi, dans une allusion à tant d’autres sites religieux, moins connus que Sainte Sophie, grecs, arméniens ou assyro-chaldéens, qui ont été profanés et vandalisés depuis des décennies sur le territoire de l’actuelle Turquie, quand ils n’ont pas été convertis en mosquées, et qui sont livrés, encore aujourd’hui, à la convoitise des chercheurs de quelque fantasmatique trésor laissé par les chrétiens. “Des milliers d’églises chrétiennes, des cimetières et autres sites religieux à travers le territoire de l’actuelle Turquie—pillés ou confisqués durant le génocide—devraient être retournés immédiatement à leurs propriétaires légitimes et entièrement restaurés avec les moyens de l’Etat”, a ajouté Hamparian.