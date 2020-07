Les prix du pétrole en baisse de 0,2% en juin 2020

En juin 2020, les prix de l’essence et du diesel en Arménie ont baissé respectivement de 0,2% et 1,7% par rapport à mai 2020, a déclaré le Comité national des statistiques.

Il a déclaré que, par rapport à juin 2019, les prix de l’essence et du diesel avaient chuté de 31,8% et 33%, respectivement, et par rapport à décembre 2019 de 28,8% et 27,8%, respectivement.

En général, selon les données statistiques, les prix des produits non alimentaires en juin 2020 ont diminué de 0,2% par rapport à juin de l’année dernière et ont diminué de 0,5% par rapport à mai 2020.