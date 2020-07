Les prix à la consommation arméniens en hausse de 1,7% en juin 2020

En juin, les prix à la consommation de 2020 en Arménie ont augmenté de 1,7% par rapport à juin 2019 et ont baissé de 1,54% par rapport au mois précédent de 2020, a déclaré le Comité national des statistiques (NSS). L’inflation au cours des cinq premiers mois de 2020 était de 0,5%, a-t-il déclaré.

Selon le NSS, par rapport à juin 2019, les prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées ont augmenté de 2% en juin 2020 et diminué de 3,5% par rapport à mai 2020.

En juin 2020, les produits de l’alcool et du tabac ont augmenté de 11,1% par rapport au même mois en 2019 et de 0,3% par rapport au mois précédent en 2020. Les prix des vêtements et des chaussures en juin 2020 ont augmenté de 2% et diminué de 1,5% respectivement, et les services publics ont augmenté et diminué respectivement de 1,1% et 0,1%.

Les articles ménagers, les appareils électroménagers et les activités d’entretien quotidien des appartements ont augmenté respectivement de 0,9% et 0,1%.

Les services de santé ont crû respectivement de 1,8% et 0,1%. Les prix de l’enseignement ont augmenté respectivement de 3,6% et 0% et les prix des restaurants et des hôtels de 1,6% et 1,7%.

Les prix des transports ont diminué de 3,8% et de 0,2% respectivement, les prix des communications ont baissé respectivement de 0,1% et 0% et les prix des loisirs et de la culture de 2,1% et 1,5% respectivement.

Selon les données statistiques, les prix des produits non alimentaires en juin 2020 ont diminué de 0,2% par rapport à juin de l’année dernière et ont diminué de 0,5% par rapport à mai 2020. De plus, les services ont augmenté respectivement de 1,3% et 0,2%.