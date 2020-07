La cathédrale de Vank à Ispahan accueille une exposition sur la culture arménienne vieille de 400 ans

La cathédrale de Vank, vieille de plusieurs siècles (appelée localement Kelisa-ye Vank) à Ispahan, accueille une exposition d’œuvres d’art et d’artisanat réalisées par des Arméniens du quartier de la Nouvelle Djoulfa dans le but de présenter leur culture et leur art vieux de 400 ans, rapporte le journal Tehran Times .

L’exposition présente des costumes traditionnels, des bijoux faits à la main et des instruments de musique fabriqués par des artistes arméniens de l’époque safavide (1501-1736) à nos jours a indiqué le directeur du complexe culturel de la cathédrale Aris Davitian.

L’art de l’architecture arménienne ainsi que des artisans et artistes arméniens bien connus seront également présentés dans l’exposition.

En outre, en marge de l’exposition, différents ateliers d’artisanat sont organisés et de jeunes narrateurs présentent les coutumes et traditions du peuple arménien de Djoulfa.

La cathédrale de Vank est largement considérée comme un chef-d’œuvre éternel de l’architecture, qui mélange harmonieusement les motifs et les éléments islamiques avec ceux des Arméniens. Vank signifie « monastère » ou « couvent » en langue arménienne.

Construit dans la première moitié du XVIIe siècle, avec l’encouragement des dirigeants safavides, Kelisa-ye Vank est un point focal historique de l’Église arménienne en Iran.

Des centaines d’Arméniens, qui ont émigré à Ispahan pendant la guerre ottomane-safavide (1603–18), ont contribué à l’achèvement de la cathédrale.

La construction commencerait en 1606 par l’achèvement des premiers arrivages avec d’importantes modifications de conception entre 1655 et 1664 sous la supervision de l’archevêque David.

Le quartier arménien d’Ispahan date de l’époque de Shah Abbas Ier, qui a transporté en masse une colonie de chrétiens de la ville de Djoulfa (maintenant à la frontière nord de l’Iran) et a nommé le village « Nouvelle Djoulfa ». Shah Abbas a recherché leurs compétences en tant que marchands, entrepreneurs et artistes et il a veillé à ce que leur liberté religieuse soit respectée - bien qu’à distance du centre islamique de la ville.