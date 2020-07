Les Services spéciaux de l’Azerbaïdjan tentent régulièrement d’obtenir des informations militaires sur l’Arménie à travers le réseau internet

Le Service de sécurité nationale d’Arménie, poursuivant la lutte contre les activités secrètes des services spéciaux de pays étrangers met en place des réseaux de sécurité des informations. Malgré cette sécurité de l’information, les Services spéciaux azéris auraient tenté de s’introduire sur les sites stratégiques et militaires arméniens afin de recueillir des informations.

Le Service de sécurité nationale d’Arménie qui annonce cette information a bien évidemment déjoué toutes les tentatives d’incursion. Ces services azéris créent souvent de fausses pages avec des noms d’Arméniens vivant à l’étranger afin d’attirer des internautes arméniens et de s’introduire sur leur réseau et remonter jusqu’aux sites arméniens stratégiques. Mais ces méthodes relativement primaires de l’Azerbaïdjan sont très vite repérées par les Services de sécurité nationale d’Arménie.

Mais ces derniers recommandent les citoyens arméniens, en particulier les militaires de l’abstenir de communiquer avec des utilisateurs inconnus sur les réseaux sociaux et de ne pas discuter des questions militaires car en face, les utilisateurs cachés sous des noms arméniens peuvent être des membres du Service de renseignement azéri.

Krikor Amirzayan