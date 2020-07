Note élevée pour Henrikh Mkhitaryan après son but lors du match Naples- AS Rome

Bien que l’AS Rome ait concédé une défaite contre Naples (1-2), le capitaine de l’équipe nationale d’Arménie, Henrikh Mkhitaryan a réalisé un bon match dimanche 5 juillet lors de la 30e journée de de la saison 2019-20 de Serie A, rencontre au cours de laquelle l’Arménien a marqué à la 60e minute, égalisant le score. Avant cela Jose Callejon s’est illustré par un but pour Naples à la 55e minute. Le but de Mkhitaryan n’a pas aidé l’AS Rome, car Lorenzo Insigne a marqué le but vainqueur de Naples à la 82e minute vers la fin du match. Mais Henrikh Mkhitaryan a joué tout match et obtenu une excellente note de 7,8 décernée Sofa Score.

C’est l’une des meilleures notes de l’équipe de l’AS Rome dimanche. Seul le gardien Pau Lopez (8,5) a obtenu une meilleure note que Mkhitaryan. Les joueurs de l’AS Rome ont réalisé 3 tirs cadrés en direction des cages de Naples dont 2 par Mkhitaryan. L’un de ces deux tirs se terminant par un but. La précision des passes de l’Arménien a atteint 90,9% ce qui est excellement et démontre le talent du joueur.

Krikor Amirzayan