David Tonoyan a discuté de la question des captifs en Azerbaïdjan avec le chef de la délégation du CICR en Arménie

Lundi 6 juillet, le ministre de la Défense de la République d’Arménie, David Tonoyan a reçu les représentants du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en Arménie dirigé par le chef de la délégation Claire Maitro.

Au cours de la réunion, les parties ont abordé les questions actuelles de coopération entre le ministère arménien de la Défense et la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en Arménie ainsi que les possibilités d’accroître l’efficacité de la coopération et les activités à venir.

Les interlocuteurs ont discuté des questions liées au sort futur de Karen Ghazaryan, Ara Ghazaryan, citoyens arméniens emprisonnés en Azerbaïdjan, et du travail coordonné des bureaux de la Croix-Rouge à Erevan et Bakou pour fournir des visites régulières et de la correspondance avec les membres de la famille.

Les parties ont également abordé la question de la clarification du sort des personnes disparues à la suite du conflit du Haut-Karabakh, ainsi que d’autres questions liées à la coordination des travaux menés par la Commission des captifs, des otages et des personnes disparues.

A l’issue de la réunion, David Tonoyan a remercié le chef du CICR en Arménie pour le soutien de la délégation aux efforts du gouvernement de la République d’Arménie dans la lutte contre le coronavirus.

Krikor Amirzayan