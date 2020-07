Armen Sarkissian : Les drapeaux de l’Arménie et de la Russie flottant à la frontière sont un symbole de nos relations amicales

Le week-end dernier, le président Armen Sarkissian s’est rendu la frontière de l’Arménie, et visité le détachement des troupes frontalières russes, qui, selon l’accord intergouvernemental du 30 septembre 1992 entre l’Arménie et la Russie, contrôlent la frontière arméno-turque.

Le chef du département des gardes-frontières dépendant des Services de sécurité fédéraux russes en Arménie, le lieutenant-général Roman Golubitsky a rendu compte de la situation à la frontière, des activités du service opérationnel des gardes-frontières, et de l’étroite coopération avec les habitants des villages frontaliers et les partenaires arméniens.

« Le département des gardes-frontières du FSB de la Fédération de Russie en Arménie a résolu avec succès les problèmes qui lui étaient soumis » a déclaré le président Armen Sarkissian, le remerciant pour son service consciencieux et lui souhaitant plein succès.

Le président arménien a noté que les drapeaux de l’Arménie et de la Russie flottant à la frontière de l’État sont un symbole des relations amicales et alliées entre les deux pays, relations fondées sur la confiance mutuelle.

Le président Armen Sarkissian et son épouse Nune Sarkissian ont également visité le village de Nor Shen (Kharkov), où se trouvent les ruines de l’ancienne capitale arménienne Ani. Ils ont parlé à la seule résidente du village, grand-mère Vahandoukht.

Krikor Amirzayan