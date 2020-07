La Russie inquiète des intentions turques pour Sainte-Sophie

Moscou, 6 juil 2020 (AFP) - Les autorités russes et l’Eglise orthodoxe se

sont montrées lundi inquiètes face à la volonté affichée par le président turc

Recep Tayyip Erdogan de reconvertir l’ex-basilique Sainte-Sophie d’Istanbul en

mosquée.

Le patriarche russe Kirill s’est dit dans un communiqué "profondément

préoccupé« par un éventuel changement de statut de »l’un des plus grands

monuments de la culture chrétienne« et »particulièrement cher à l’Eglise

russe« , héritière des traditions byzantines. »Toute tentative d’humilier ou de piétiner l’héritage spirituel millénaire

de l’Église de Constantinople est perçue par le peuple russe - jadis comme

aujourd’hui - avec amertume et indignation« , a averti le patriarche de Moscou. »Une menace envers Sainte-Sophie est une menace pour l’ensemble de la

civilisation chrétienne, et donc envers notre spiritualité et notre histoire",

a-t-il ajouté, appelant le gouvernement turc à la « prudence ».

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a lui dit "espérer que le statut

de la basilique Sainte-Sophie en tant qu’objet appartenant patrimoine mondial

sera pris en compte" par Ankara.

Il a estimé aussi que Sainte-Sophie avait « une valeur sacrée » pour les

Russes, tout en jugeant que la question de la reconversion ou non du lieu

relevait « des affaires intérieures de la Turquie ».

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Verchinine, a

également appelé Ankara à « prendre en compte l’importance mondial » de

l’ancienne basilique byzantine.

Le plus haut tribunal administratif de Turquie a étudié jeudi une demande

de reconversion en mosquée de l’ex-basilique Sainte-Sophie, une mesure que le

président Recep Tayyip Erdogan appelle de ses voeux au risque de susciter des

tensions avec plusieurs pays.

Le tribunal doit désormais annoncer sa décision sous 15 jours.

Œuvre architecturale majeure construite au VIe siècle par les Byzantins

qui y couronnaient leurs empereurs, Sainte-Sophie est un site classé au

patrimoine mondial de l’Unesco et l’une des principales attractions

touristiques d’Istanbul.

Convertie en mosquée après la prise de Constantinople par les Ottomans en

1453, Sainte-Sophie a été transformée en musée en 1935 par le dirigeant de la

jeune République turque, Mustafa Kemal, soucieux de « l’offrir à l’humanité ».