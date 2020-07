Henrikh Mkhitaryan a marqué son 7e but en championnat d’Italie lors du match Naples-AS Rome (2-1)

Henrikh Mkhitaryan a marqué son 7 e but en championnat d’Italie lors du match Naples- AS Rome (2-1)

Pour la 30e journée du championnat d’Italie (Série A), l’AS Rome se déplaçait à Naples ce dimanche 5 juillet. Après le but de Naples par José Callejon (55e), l’international arménien Henrikh Mkhitaryan parti du milieu de terrain, s’engageait vers les cages de Naples et décrochait un puissant tir pour tromper le gardien napolitain (60e). L’Arménien inscrivait son 7e but en championnat d’Italie. Mais Naples allait prendre l’avantage par Lorenzo Insigne (82e) et remporter le match sur le score de 2-1.

L’AS Rome qui vient de perdre son troisième match en trois rencontres est toujours à la 5e place du classement provisoire. Reste 8 rencontres en championnat.

Krikor Amirzayan