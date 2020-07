Revue de la presse arménienne du 24 juin 2020

21717 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 21717 cas de coronavirus dans le pays dont 10797 ont été guéris et 386 patients sont décédés. Les autorités ont de nouveau insisté sur l’importance du port du masque. Les membres du gouvernement ont fait ainsi un flash mob hier soir en distribuant des masques faciaux dans différents districts administratifs d’Erevan.

Une mission de l’OMS est en Arménie pour étudier et faire des recommandations/ La presse indique qu’un mission de l’OMS est en Arménie pour étudier et faire des recommandations sur la stratégie du pays en matière de lutte contre le coronavirus.

Arrivée de la deuxième délégation de dix médecins français/ La presse rend compte de l’arrivée de la deuxième délégation de dix médecins français qui prendront le relais de l’équipe précédente et prêteront main forte aux hôpitaux arméniens confrontés à un pic épidémique. Cette opération est prise en charge par le Centre de Crise du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Le Ministre arménien de la Santé, Arsen Torosyan, a reçu hier l’ambassadeur de France en Arménie, Jonathan Lacôte, et les médecins français du premier groupe dirigé par docteur Alexandre Mignon. Le Ministre a remercié l’Ambassadeur et les médecins pour le soutien apporté par la France et a remis des certificats de reconnaissance aux médecins français qui pendant 10 jours étaient aux cotés des spécialistes arméniens. La presse rend également compte de la conférence de presse conjointe en ligne du Haut-commissaire aux affaires de la Diaspora, du Ministre de la Santé, de l’Ambassadeur de France en Arménie, de l’Ambassadrice des États-Unis en Arménie et du Chef du groupe médical français. Les intervenants ont parlé de la coopération internationale dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 en Arménie.

Les juges de la CC remettent en question la légalité des changements constitutionnels/ Le Président et deux autres juges de la Cour constitutionnelle d’Arménie (CC) ont remis en question la légalité des amendements constitutionnels controversés adoptés par le Parlement hier (cf. revue du 23 juin 2020). Le Président de la CC, Hrayr Tovmasyan, a déclaré qu’en vertu de la loi arménienne, le Parlement aurait dû envoyer les amendements à la CC pour examen avant de les faire passer en deuxième et dernière lecture. Rappelons que la majorité parlementaire avait refusé de le faire déclarant qu’il y avait « un conflit d’intérêts ». Alvina Gyulumyan, l’un des trois juges qui risquent de démissionner, a déclaré qu’elle n’aura pas à démissionner même si les amendements controversés entrent en vigueur, car elle était en service depuis octobre 2014. Elle a insisté que son précèdent mandat (1996-2003) ne pouvait pas être ajouté à la durée de son mandat actuel. Gyulumyan et un autre juge concerné, Felix Tokhyan, ont tous deux averti qu’ils engageraient une action en justice s’ils étaient contraints de quitter la CC.

Le président Sarkissian signe une loi le privant du pouvoir de signer des amendements constitutionnels/ Le Président, Armen Sarkissian, a signé un projet de loi autorisant l’application de réformes constitutionnelles sans son approbation formelle (cf. revue du 23 juin 2020).

Avocat : Situation autour de la CC est directement liée à l’affaire Kocharyan/ Selon l’un des avocat de l’ex Président Robert Kocharyan, Hayk Alumyan, la décision de la CC peut avoir un impact sur le procès Kocharyan et les autorités font tout leur possible « pour s’assurer que la CC n’existe pas en tant que telle avant que la décision sur l’affaire Kocharyan ne soit rendue ». Rappelons qu’hier, la CC a décidé de commencer à examiner la demande de Robert Kocharyan concernant la constitutionnalité de l’article 300.1 du code pénal (cf. revue du 23 juin 2020).

« Arménie lumineuse » ne se joindra pas à la pétition d’« Arménie prospère » concernant la CC, mais fera sa propre pétition après l’examen par la CC de l’affaire Kocharyan/ Le chef du parti d’opposition parlementaire « Arménie lumineuse », Edmon Maroukian, a critiqué les décisions adoptées par le Parlement relatives aux amendements constitutionnels. Selon lui, son parti saisira la CC sur ce sujet, mais attendra l’examen par la CC de l’affaire de l’ex-Président Robert Kocharyan prévu pour le 7 juillet. Il a confirmé aux journalistes que cela veut effectivement dire que « Arménie lumineuse » ne se joindra pas à l’autre parti de l’opposition parlementaire, « Arménie prospère », et n’ajoutera pas les deux signatures manquantes pour la pétition pareille initiée par celui-ci (cf. revue du 23 juin 2020).

Pachinian : l’économie arménienne se redresse/ Selon Nikol Pachinian, l’économie arménienne se redresse. Le Premier ministre a présenté les statistiques selon lesquelles 50 094 emplois ont été rouverts en mai sur les 71 471 qui avaient été supprimés en avril.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan

Ambassade de France