L’Arménie célèbre le jour de la Constitution

L’Arménie a célébré le jour de la Constitution le 5 juillet, qui est également marqué comme le jour des symboles d’État - le drapeau, les armoiries et l’hymne.

La Constitution de la République d’Arménie a été adoptée par référendum national le 5 juillet 1995, lorsque les citoyens de la République ont voté pour l’adoption de la Constitution de l’Arménie indépendante, exprimant ainsi le souhait de vivre dans un État libre et démocratique.

Le jour de la Constitution est un jour férié pour l’Arménie et ses citoyens, qui marque la création d’un nouveau cadre gouvernemental et le début d’une autre ère pour le pays, qui pendant plus de sept décennies a été un satellite soviétique.

La Constitution arménienne a été modifiée par un référendum tenu en décembre 2015, au cours duquel une écrasante majorité de citoyens a voté en faveur du passage à une forme de gouvernement parlementaire.

Un autre référendum était prévu le 5 avril, mais a ensuite été annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

Le 20 juin, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité pour adopter un projet de loi sur les amendements constitutionnels avec 89 voix pour. Les deux factions de l’opposition - Arménie prospère et Arménie Lumineuse - n’ont pas participé au vote.

En vertu des modifications, les juges qui n’ont pas encore achevé un mandat de 12 ans resteront en fonction jusqu’à la fin de ce mandat, tandis que le mandat des juges qui ont déjà accompli un mandat de 12 ans sera résilié.

Les modifications sont entrées en vigueur le 26 juin.

Les armoiries de la République d’Arménie ont été confirmées le 23 août 1990 par le Conseil suprême arménien. Le nouveau design moderne est basé sur les armoiries de la première République d’Arménie (1918-1920), conçues à l’origine par l’architecte Aleksandr Tamanyan et le peintre Hagop Kodjoyan.

Au centre du bouclier se trouve le mont Ararat - le symbole de la nation arménienne. Sur son apogée repose l’arche de Noé, qui, selon la Bible, est venue se reposer ici après le grand déluge. Autour du mont Ararat sont des symboles des anciennes dynasties arméniennes.

Au bas du bouclier se trouvent cinq objets : une chaîne brisée représentant notre liberté et notre indépendance ; une épée, qui représente la puissance et la force de notre nation ; un paquet de fleur de blé, représentant la nature industrieuse du peuple arménien, un stylo plume symbolisant l’héritage intellectuel et culturel du peuple arménien et un ruban tricolore - le drapeau de la République d’Arménie.

Le drapeau arménien a trois bandes horizontales de taille égale : la bande supérieure est rouge, la bande centrale bleue et la bande inférieure est orange. Les couleurs du drapeau arménien représentent son peuple.

La version officielle de la définition des couleurs est énoncée dans la Constitution de la République d’Arménie. Il dit que le rouge représente les montagnes arméniennes et la lutte du peuple pour sa survie, le bleu symbolise la volonté du peuple arménien de vivre sous un ciel paisible et l’orange représente le talent créatif et la nature travailleuse des Arméniens.