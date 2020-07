L’acteur Mher Mkrtchian (1930-1993) désigné Citoyen d’honneur de la ville de Gumri à titre posthume

A l’occasion de son 90e anniversaire le célèbre acteur Mher Mkrtchian, surnommé « Frounze » a été honoré à titre posthume « Citoyen d’honneur » de la ville de Gumri.

Mher Mkrtchian était né le 4 juillet 1930 à Leninakan, devenu Gumri. Il disparaissait à Erévan le 29 décembre 1993 à 63 ans suite à une longue maladie. A l’occasion de cet anniversaire, de nombreuses fleurs et gerbes furent déposées par les autorités de la ville au pied de sa statue -œuvre du sculpteur Ara Chiraz le fils du poète Hovhannès Chiraz- devant le bâtiment du Théâtre dramatique de Gumri. Mher Mkrtchian est une fierté pour l’Arménie et pour Gumri. Il vivait au quartier Textil de la deuxième ville d’Arménie. Mher Mkrtchian a joué dans des dizaines de comédies dans le cinéma arménien et russe.

Krikor Amirzayan