Le professeur Felix Hayrabedian, membre de l’Académie nationale d’Arménie disparait du coronavirus

Le site Arevelk.am vient d’annoncer la disparition du scientifique Felix Hayrabedian le père de la directrice de la Chambre de Commerce et d’Industrie France-Arménie, Arousiak Ludi-Hayrabedian.

Felix Hayrabedian aurait succombé au Covid-19 le 4 juillet au Centre hospitalier Erebuni à Erévan. Le professeur Felix Hayrabedian était membre de l’Académie nationale d’Arménie, chercheur, auteur de nombreux ouvrages scientifiques et dictionnaires. Il fut également professeur à l’Université d’Etat à Erévan.

« Mon père était un homme exceptionnel. Un mari, un père et un grand-père exemplaire. Il était réellement patriote et défenseur des droits de l’homme et des libertés. Jusqu’à son dernier souffle, il a lutté pour ses idées et pour un meilleur avenir pour notre pays » dit sa fille Arousiak Ludi-Hayrabedian.

Krikor Amirzayan