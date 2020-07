Remise en liberté de Kotcharian : les procureurs font officiellement appel

Les procureurs ont officiellement demandé à la Cour de cassation d’annuler la décision d’un tribunal inférieur, daté du 18 juin, qui prévoit de remettre en liberté sous caution l’ancien président arménien, Robert Kocharian.

La Cour d’appel a fixé un montant record de caution, 2 milliards de drams (4,1 millions de dollars), lorsqu’elle a accepté de le libérer malgré les objections des procureurs.

Les avocats de Kocharian se sont plaints de la somme considérable, affirmant que sa famille ne pouvait pas se le permettre. Néanmoins, l’ex-président est sorti libre le 21 juin après avoir été renfloué par quatre riches hommes d’affaires russes. Trois d’entre eux, notamment le milliardaire Samvel Karapetian, sont des Arméniens de souche.

Les procureurs ont dénoncé la décision, insistant sur le fait que Kocharian pourrait entraver la justice et faire pression sur d’autres suspects et témoins dans l’affaire. Arsen Nikoghosian, juge de la Cour d’appel qui a rendu la décision, a assuré que la libération sous caution massive minimiserait le risque d’une telle obstruction.

Les procureurs ont rejeté la conclusion de Nikoghosian dans leur appel devant la Cour de cassation, l’organe suprême de justice pénale et administrative d’Arménie.

En parallèle, les avocats de Kocharian ont également fait appel devant le tribunal. L’un d’eux, Hayk Alumian, a expliqué vendredi qu’ils s’opposaient au montant de la caution et au fait que Nikoghosian n’excluait pas la possibilité que Kotcharian exerce « une influence illégale » sur les autres participants à son procès en cours.

« Nous pensons qu’il n’y a aucune probabilité d’obstruction », a soutenu Alumian au service arménien de RFE / RL.

Kocharian, son ancien chef d’état-major et deux généraux de l’armée à la retraite ont été jugés il y a plus d’un an, accusés d’avoir renversé l’ordre constitutionnel à la suite de l’élection présidentielle de 2008 en Arménie, qui a déclenché des affrontements meurtriers à Erevan.

L’ex-président, qui a dirigé le pays de 1998 à 2008, est également accusé de corruption. Il rejette toutes les accusations portées contre lui pour des motifs politiques.

Kocharian a été libéré de prison pour la troisième fois depuis sa première arrestation en juillet 2018. Sa libération précédente avait été ordonnée en mai 2019 par un juge du tribunal de district qui avait initialement présidé le procès très médiatisé. Kocharian a de nouveau été arrêté en juin 2019.