Le ministre de la Santé se félicite de la gestion du Coronavirus en Arménie

Le gouvernement arménien a fait du bon travail pour lutter contre la pandémie de coronavirus et n’est pas le seul responsable du grand nombre d’infections en Arménie, a insisté vendredi le ministre de la Santé Arsen Torosian.

« Mon évaluation politique est que, compte tenu de ses ressources et de sa situation, l’Arménie a très bien géré ce défi mondial », s’est félicité Torosian face aux journalistes.

« Tous les patients atteints de coronavirus en Arménie reçoivent des soins médicaux adéquats, ce qui n’a pas été le cas dans de nombreux pays plus développés, a-t-il souligné. En ce sens, les efforts du gouvernement sont plus que appropriés et raisonnables ».

« Quant aux chiffres de personnes infectées - qui malheureusement ne diminuent pas - ils dépendent non seulement des mesures prises par le gouvernement mais aussi de notre comportement à tous », a-t-il ajouté.

"Je peux aussi dire que nous n’avons pas de situation explosive, a poursuivi Torosian. Selon toutes les projections, nous aurions dû avoir plus de 30 000 cas à l’heure actuelle, mais nous n’en avons en réalité que 27 000. Nous réussissons donc à contenir la propagation de la maladie dans une certaine mesure et semblons avoir aplati la courbe depuis la mi-juin. »

Le ministère arménien de la Santé avait déclaré plus tôt dans la journée que 662 personnes de plus avaient été testées positives au coronavirus au cours des dernières 24 heures. Le nombre total de cas de coronavirus enregistrés dans le pays est ainsi passé à 27 320.

Le ministère a également signalé 10 décès supplémentaires dus au COVID-19, ce qui porte le nombre officiel de morts en Arménie à 469. Selon lui, 156 autres personnes infectées par le virus sont décédées principalement en raison d’autres maladies préexistantes.

Les chiffres officiels montrent que l’Arménie a l’un des taux d’infection les plus élevés au monde. En termes de nombre de cas par million d’habitants, il est bien en avance sur des pays comme la Grande-Bretagne, l’Italie et la France, pourtant déjà très durement touchés par la pandémie. Dans le même temps, l’État du Caucase du Sud a toujours un taux de mortalité COVID-19 beaucoup plus faible.

Les dirigeants de l’opposition et d’autres détracteurs du gouvernement arménien critiquent de plus en plus sa gestion de la crise du coronavirus. Ils citent souvent l’exemple de la Géorgie voisine où les autorités sanitaires n’ont enregistré que 943 cas et 15 décès depuis le début de la pandémie.

Les deux partis d’opposition représentés au Parlement arménien ont entamé jeudi la formation d’une commission parlementaire ad hoc chargée d’enquêter sur la réponse du gouvernement au coronavirus. Les hauts responsables du bloc au pouvoir Mon pas critiquant l’initiative, il n’est pas clair si la majorité progouvernementale du Parlement acceptera une telle enquête.

« Je suis prêt à répondre à toutes les questions », a assuré Torosian lorsqu’on lui a demandé de commenter cette commission.

S’exprimant lors d’une réunion du cabinet mercredi, le Premier ministre Nikol Pachinian avait de nouveau fait part de son opposition à la réimposition d’un confinement national. Pachinian avait déclaré que le gouvernement continuerait de mettre l’accent sur le fait d’amener plus d’Arméniens à pratiquer la distanciation sociale, à porter des masques en public et à suivre d’autres règles de sécurité, et à minimiser les « pertes économiques » du pays. Il a admis que cette stratégie n’a pas été un succès jusqu’à présent.