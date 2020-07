La mission de deux semaines des médecins Lituaniens en Arménie est terminée

L’Ambassade de Lituanie à Erévan a communiqué a informé que la mission de deux semaines des médecins Lituaniens en Arménie était terminée et que l’équipe médicale rentrait au pays.

« Ce mois-ci un agenda chargé d’une mission de deux semaines nous attendaient en Arménie. J’ai espoir que nos médecins sont parvenus à alléger les charges de deux hôpitaux à Erévan. Les médecins et les spécialistes ont tout tenté pour apporter leur expérience dans la lutte contre le Covid-19. La Lituanie étant considérée à ce jour parmi les pays qui ont réussi le combat contre le virus. Ceci fut également une expérience très positive pour nos spécialistes dans la coordination des tâches sous une très grande pression, plus grande que celle que nous avions vu en Lituanie. Ceci est également le début d’une profonde coopération » a indiqué Inga Stanite-Tolotchenko l’Ambassadrice de Lituanie en Arménie.

Krikor Amirzayan