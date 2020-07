La mosquée d’Agacebarak entrée sur la liste du Patrimoine en Turquie est l’œuvre d’un architecte Arménien

La mosquée du village d’Agacebarak dans la région de Nevshehir en Turquie a été intégrée dans la liste du Patrimoine culturel de Turquie. Mais Haberturk informe que cette mosquée du village d’Agacebarak qui fut construite en 1850 est l’œuvre d’un architecte Arménien qui a réalisé les plans de deux mosquées identiques dans l’Empire ottoman. Selon Niyazi Karatcha (92 ans) l’un des anciens habitants du village, les villageois avaient invité un architecte du nom de Keklik qui aurait affirmé que ce sont les architectes Arméniens qui pouvaient bâtir les meilleures mosquées. « A l’époque les Arméniens construisaient à dans la région de Nevshehir des églises et des mosquées. L’architecte Arménien est venu et a dessiné les plans de notre mosquée » a affirmé Niyazi Karatcha.

Les langues se délient progressivement en Turquie où on admet la part importante des Arméniens à l’architecture et la culture du pays…comme dans bien d’autres domaines…

Krikor Amirzayan