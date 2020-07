Le corps du deuxième enfant tombé dans les eaux de la réserve de Sarsank (Artsakh) retrouvé

Vendredi soir deux garçons de 11 et 14 ans étaient tombés dans la retenue d’eau de Sarsank en Artsakh. Les deux enfants étant du village de Verin Horatagh dans la région de Martakert. Les secouristes aussitôt alertés avaient remonté le corps de l’enfant de 11 ans et les recherches se poursuivaient pour rechercher l’autre enfant. Samedi matin à 11h10 les pompiers ont remonté des eaux de Sarsank l’autre enfant, un garçon de 14 ans également noyé. Les deux enfants nageaient à 10 mètres du rivage dans environ une profondeur de 3 mètres d’eau lorsqu’ils ont tous deux coulé dans les eaux. Les secouristes avaient remonté vendredi soir un corps -celui de l’enfant de 11 ans- à environ une centaine de mètre de la rive. Ils ont finalement remonté samedi matin le second corps, celui d’un garçon de 14 ans. Selon les villageois, les deux enfants étaient partis derrière leur troupeau et n’étaient pas rentrés.

Krikor Amirzayan