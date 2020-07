La présence négationniste sur la liste de Quiniou à nouveau questionnée

Interpelé publiquement sur armenews.com la veille du second tour des élections municipales à Meyzieu, M.Mickaël Hamza Ozer s’était cru obligé de répondre à ce qu’il appellait des « rumeurs » sur le fait qu’il y aurait un négationniste sur la liste de Christophe Quiniou à Meyzieu. 

Posant à côté d’une colistière d’origine arménienne, il s’était présenté comme un « Turc modéré » qui « condamne fermement toute forme de négationnisme ». Sans pour autant dire explicitement qu’il reconnait le génocide des Arméniens.

Une petite recherche sur Facebook, montre hélas qu’il a, si ce n’est tenu, du moins « liké » des propos négationnistes sur 1915 proférés par Ramazan Ipek*, l’un des cadres de la COJEP,comme l’indiquent les captures d’écran que nous publions aujourd’hui. De le même ordre d’idées note-t-on sa présence et ses likes sur un certain nombre d’autres pages de ce même Ramazan Ipek, également investi par le PEJ ( Parit Egalité et Justice) au législatives de 2017, qui se livre à des propos antiarméniens. Idem sur la page du dénommé Fatih Meric, où il a « liké » plusieurs fois le salut des loups gris et des commentaires de Devlet Bahceli président du MHP, le parti d’extrême-droite turque.

Enfin enregistre-t-on également sa présence dans un fil de discussion plutôt surréaliste, en présence du négationniste Maxime Gauin, où il se félicite de la victoire d’Agnes Evren sur Anouch Toranian dans le 15e arrondissement de Paris.

Cerise sur le gâteau, il a liké une carte du pantouranisme avec en photo Apslan Türkeş le fondateur des loups gris.

Autant de prise de position qui viennent pour le moins jeter le doute sur l’image de « turc modéré » qu’a essayé de présenter Mickaël Hamza présent sur la liste de Christophe Quiniou (décidément peu regardant), élus à quelques voix près maire de Meyzieu, une ville qui compte 3000 Arméniens, descendants des victimes de l’entreprise de l’extermination.

Un crime toujours nié par nombre de ressortissants turcs qui s'en font ainsi politiquement les complices, y compris en France, comme l'indique pléthore de propos haineux et scandaleux sur les réseaux sociaux.













